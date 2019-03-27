СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-27T13:29:52+03:00

Эту новость Мединский сообщил сегодня, 27 марта, на пресс-конференции в Музее имени Бахрушина Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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Ярославский Волковский театр объединят с Александрийским театром в Санкт-Петербурге. На базе двух исторически-значимых театров будет создан один. Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал, что это не просто формально организационное объединение, а «исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России». Об этом Мединский сообщил сегодня, 27 марта, на пресс-конференции в Музее имени Бахрушина.

Театр имени Федора Волкова был основан в 1750 году. Он создан купеческим сыном Волковым, который был режиссером, художником и актером. С 2011 года художественным руководителем является заслуженный деятель искусств Евгений Марчелли.

Александрийский театр учрежден в 1756 году указом императрицы Елизаветы. Это старейший национальный театр России.

В социальных сетях разгораются горячие споры по поводу этого решения. Ярославские пользователи возмущены такими новостями, преподнесенными во Всемирный день театра.

ИСТОЧНИК KP.RU