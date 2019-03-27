СК возбудил два новых дела после публикации видео с пытками из ярославской колонии

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-27T09:40:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова сообщила о возбуждении новых уголовных дел по факту пыток в ярославской ИК-1. СУ СК РФ по Ярославской области возбудил два дела после того, как 14 марта правозащитники опубликовали видео истязательств над заключенными Павлом У. и Павлом Соколовым. В ближайшее время потерпевших допросят.

Отметим, Павла У. избивали в том же помещении, где толпа ФСИНовцев издевалась над заключенным Евгением Макаровым, чья история прогремела на всю страну и дала толчок многочисленным расследованиям. Сотрудники колонии «опустили» заключенного, снимая все на камеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Знает еще минимум пятерых»: общественники рассказали о жертве истязаний в ярославской колонии

Павел У. давно на свободе, но его жизнь сильно изменилась (Подробнее)

В Ярославле задержали бывшего начальника колонии, где пытали Евгения Макарова

В «Общественном вердикте» сообщают, что задержание связано с уголовными делами о пытках заключенных (Подробнее)

В Ярославле задержали еще одного начальника ИК-1, где пытали Евгения Макарова

Следователи задержали замначальника Игита Михайлова (Подробнее)

За что в ярославской колонии сотрудники пытали заключенного: Ответы на главные вопросы о жутком видео

Корреспонденты "КП" разбирались, почему ролик с издевательствами над Евгением Макаровым появился только год спустя (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU