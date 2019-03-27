2019-03-27T09:40:48+03:00
Происшествия

СК возбудил два новых дела после публикации видео с пытками из ярославской колонии

Адвокат «Общественного вердикта» сообщила о предстоящих допросах
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: "Общественный вердикт"Фото: "Общественный вердикт"
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Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова сообщила о возбуждении новых уголовных дел по факту пыток в ярославской ИК-1. СУ СК РФ по Ярославской области возбудил два дела после того, как 14 марта правозащитники опубликовали видео истязательств над заключенными Павлом У. и Павлом Соколовым. В ближайшее время потерпевших допросят.

Отметим, Павла У. избивали в том же помещении, где толпа ФСИНовцев издевалась над заключенным Евгением Макаровым, чья история прогремела на всю страну и дала толчок многочисленным расследованиям. Сотрудники колонии «опустили» заключенного, снимая все на камеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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