«Знает еще минимум пятерых»: общественники рассказали о жертве истязаний в ярославской колонии

Сегодня в сети появились новые видео с пытками в ярославской ИК-1. На одном из них – полураздетый заключенный Павел У. в окружении сотрудников в форме. События того дня мужчина вспоминает с трудом – несколько раз терял сознание. Многое он с ужасом для себя впервые увидел на кадрах уже потом, по ту сторону колючей проволоки.

Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова рассказала КП-Ярославль, что истязаниям предшествовал конфликт заключенного с сотрудником по фамилии Забодалов. Во время подъема ФСИНовец попытался силой вытащить заключенного из «стакана», оба повалились на пол. Естественно, такого сотрудники зэку простить не могли. Дальше – «стандартная», похоже, для колонии процедура: мужчину отвели в кабинет для «воспитательных работ»….

Павел освободился в августе 2017 года. То, что происходит на записи, случилось за полгода до освобождения. Однако, с тех пор, как мужчина вышел на свободу, его жизнь сильно изменилась. Сегодня 21-летний молодой человек живет в глубинке в Ярославской области. Лишь изредка ездит в город за продуктами. Подрабатывает где придется. И пытается забыть то, что с ним сделали в колонии.

Ни для кого не секрет, что в местах не столь отдаленных действуют свои уставы, существует строгая иерархия. Этим зачастую пользуются и сотрудники администрации. Только вот направляют они законы зэков против их самих.

Во время издевательств над Павлом его заставили принять от другого заключенного, представителя низшей когорты, зажженную сигарету. И, хоть другие «постояльцы» колонии относились к молодому человеку с сочувствием, это не могло не отразиться на его жизни в стенах исправительного учреждения.

Возможно, это к лучшему, что молодой человек не помнит всего, что с ним делали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области. Адвокат Ирина Бирюкова говорит, что Павел отказывается от помощи, и, наоборот, хочет помочь другим жертвам пыток.

Павел знает еще как минимум пятерых жертв издевательств, которые подвергались насилию в то же время, что и он.

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