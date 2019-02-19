В Ярославле задержали еще одного начальника ИК-1, где пытали Евгения Макарова

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-19T11:05:56+03:00

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Вслед за бывшим начальником исправительной колонии № 1 Дмитрием Николаевым в Ярославле задержали его заместителя Игита Михайлова. Высокопоставленных бывших сотрудников подозревают в организации пыток и избиений заключенных.

Так, по данным следствия, в июне 2017 года заключенного Евгения Макарова привели в помещение, где сотрудники колонии жестоко избили его.

- Следствие ходатайствует об избрании Михайлову и Николаеву меры пресечения в виде заключения под стражу. – отметили в пресс-службе СК.

Напомним, скандал разгорелся в июле прошлого года, когда запись того самого избиения, снятая на видеорегистратор одного из палачей, была обнародована.

ИСТОЧНИК KP.RU