В Ярославле задержали бывшего начальника колонии, где пытали Евгения Макарова

В Ярославле сотрудники Следственного комитета задержали бывшего начальника исправительной колонии № 1 в Ярославле Дмитрий Николаева. В фонде «Общественный вердикт» считают, что это связано с расследованием уголовных дел о пытках заключенных. Некоторые из тех, кто признан потерпевшими, до сих пор отбывают наказание.

Арестованные ранее сотрудники ИК-1 во время допросов рассказали, что Дмитрий Николаев и его заместитель дали им «зеленый свет» на проведение «воспитательных мероприятий» с заключенным Евгением Макаровым. В качестве отчета сотрудники отдали руководству видеоотчет о выполненной работе.

Напомним, скандал прогремел в июле 2018 года, когда и было опубликовано то самое видео, записанное на видеорегистратор одного из сотрудников исправительного учреждения. На кадрах видно, как люди в форме распинают на столе заключенного Евгения Макаров, бьют его и льют на голову воду сквозь тряпку.

После того, как жуткие кадры были обнародованы, началась череда проверок, обысков и задержаний.

2 октября 2018 года Макаров вышел на свободу. Там его встретил уже освободившийся ранее Руслан Вахапов. Он отбывал наказание вместе с Макаровым, а после освобождения возглавил отделение благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» в Поволжье.

Напомним, в начале февраля стало известно о еще одном уголовном деле - о пытках в рыбинском СИЗО «Софийка». Там жестоко избили и посадили в клетку заключенного, который отказался подписывать документы без переводчика.