«Я никого не выгоняю»: мэр Ярославля прокомментировал череду отставок в городской администрации

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-20T11:19:58+03:00

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20 марта прошла встреча мэра Ярославля Владимира Волкова с журналистами. Представители СМИ попросили прокомментировать ситуацию с оттоком специалистов из городской администрации. К примеру, за короткое время мэрию покинули директор комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города Илья Кислинский, начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Светлана Израйлева, советник по вопросам туризма Ольга Лилеева.

- Люди принимали самостоятельные решения. Я никого не выгоняю. Комментировать не могу за них. Например, буквально в понедельник на совещании Ольга Александровна Лилеева сделала доклад, как съездила на выставку в Москву, представляла там Ярославль. А буквально через пару часов зашла с заявлением. Пояснила, что нашла новое место работы. Какое именно, она пообещала сообщить позже. Оказывается, она давно это место искала. Одни люди уходят, другие приходят. Не могу сказать даже точное количество, сколько ушло, - сказал Владимир Волков.

Напомним, также глава города сообщил, что пост первого заместителя мэра, вероятнее всего, займет Алла Кибец.

ИСТОЧНИК KP.RU