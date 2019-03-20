2019-03-20T10:43:08+03:00
Политика

Алла Кибец должна стать первым заместителем мэра Ярославля

Эту информацию подтвердил глава города Владимир Волков.
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Алла Кибец. Фото: администрация Переславля-Залесского.Алла Кибец. Фото: администрация Переславля-Залесского.
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Вакантную должность первого заместителя мэра Ярославля, скорее всего, займет Алла Кибец. Об этом 20 марта на встрече с журналистами сообщил глава города Владимир Волков.

- Аллу Геннадьевну я знаю много лет. Это профессионал, человек разноплановый, ведет юридические вопросы, курировала общехозяйственную деятельность, исполняла обязанности мэра. Человек не новый в муниципальной службе и после прохождения всех процедур, которые она сейчас успешно проходит, вынесем ее кандидатуру на муниципалитет 10 апреля. После этого будет принято окончательное решение, - прокомментировал Владимир Волков.

Напомним, Алла Кибец с мая 2018 года работала на должности первого заместителя главы Переславля-Залесского. Также занимала пост председателя Территориальной избирательной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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