2019-03-11T21:30:48+03:00
Общество

Пресс-секретарь мэра Ярославля уволилась с должности

Сама Светлана Израйлева назвала свое решение внезапным и неизбежным
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Светлана Израйлева официально объявила о своем уходе из мэрии Ярославля. Фото: facebook.Светлана Израйлева официально объявила о своем уходе из мэрии Ярославля. Фото: facebook.
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Начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Светлана Израйлева официально объявила о своем уходе с должности. Произошло это 11 марта.

- Сегодня я закончила работать в мэрии Ярославля. Решение внезапное настолько, насколько и неизбежное. Новое место ещё не искала, подумываю сменить профиль, но не загадываю. Я хотела быть полезной, оперативной и эффективной. Получилось не все. Но правильно сделанные выводы превращают ошибки в опыт, и он никогда не бывает лишним, - сообщила Светлана на своей страничке в соцсетях.

Точные причины ухода она не называет. Намекает лишь на то, что в ее жизни присутствуют некие личные обстоятельства, которые вынудили сделать этот шаг. Кто придет ей на замену, пока не известно.

Напомним, Светлана Израйлева работала пресс-секретарем мэра при Владимире Слепцове, затем перешла на аналогичную должность к главе Рыбинска Денису Добрякову. А в 2018 году вновь вернулась в мэрию Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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