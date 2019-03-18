Еще минус один: команду мэра Ярославля покидает его советник Ольга Лилеева

СЕГОДНЯ 19:57 2019-03-18T19:57:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу, 22 марта, советник мэра Ярославля Владимира Волкова по вопросам туризма Ольга Лилеева покинет свой пост. Об этом чиновница сообщила на личной странице в facebook.

- Завершаю с надеждой, что все, что было сделано для туризма родного города не пропадет, а будет двигаться и развиваться дальше.- написала она.

По словам Лилеевой, она с благодарностью относится ко всем представителям туриндустрии, с кем ей повелось развивать эту отрасль в регионе.

Ольга пожелала перед уходом, чтобы мэрия не обделяла вниманием знаковые туристические объекты, а экспертный совет продолжал «пинать» мэрию, когда это необходимо.

Напомним, на прошлой неделе команду мэра покинул директор комитета по рекламе Илья Кислинский

ИСТОЧНИК KP.RU