Еще минус один: команду мэра Ярославля покидает его советник Ольга Лилеева
В эту пятницу, 22 марта, советник мэра Ярославля Владимира Волкова по вопросам туризма Ольга Лилеева покинет свой пост. Об этом чиновница сообщила на личной странице в facebook.
- Завершаю с надеждой, что все, что было сделано для туризма родного города не пропадет, а будет двигаться и развиваться дальше.- написала она.
По словам Лилеевой, она с благодарностью относится ко всем представителям туриндустрии, с кем ей повелось развивать эту отрасль в регионе.
Ольга пожелала перед уходом, чтобы мэрия не обделяла вниманием знаковые туристические объекты, а экспертный совет продолжал «пинать» мэрию, когда это необходимо.
Напомним, на прошлой неделе команду мэра покинул директор комитета по рекламе Илья Кислинский
ИСТОЧНИК KP.RU