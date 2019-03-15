В мэрии стало еще одним ярославцем меньше. Уволен директор по рекламе

СЕГОДНЯ 10:54 2019-03-15T10:54:23+03:00

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Чистка ярославцев в мэрии Ярославля продолжается. Сегодня, 15 марта, свой последний рабочий день в должности директора комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города проведет Илья Кислинский. В пресс-службе утверждают, что он уволился по собственному желанию.

Кислинский занимал свою должность с января 2017 года. Уходя, он дал положительную оценку результатам своей работы. По неподтвержденной информации, его место займет не ярославец.

ИСТОЧНИК KP.RU