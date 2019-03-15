2019-03-15T10:54:23+03:00
Политика

В мэрии стало еще одним ярославцем меньше. Уволен директор по рекламе

15 марта у Ильи Кислинского последний рабочий день
Роман Рыжиков
Поделиться:
Илья КислинскийИлья Кислинский
Изменить размер текста:

Чистка ярославцев в мэрии Ярославля продолжается. Сегодня, 15 марта, свой последний рабочий день в должности директора комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города проведет Илья Кислинский. В пресс-службе утверждают, что он уволился по собственному желанию.

Кислинский занимал свою должность с января 2017 года. Уходя, он дал положительную оценку результатам своей работы. По неподтвержденной информации, его место займет не ярославец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области гости из Санкт-Петербурга печатали деньги и расплачивались в аптеках и магазинах
Должнику из Ярославля закрыли выезд из страны из-за долга в 300 тысяч
В Ярославской области начинается сезон кражи велосипедов: житель Ростовского района уже пострадал
Мошенница из Рыбинска ограбила старушку под предлогом доставки бесплатных продуктов
Землю - семьям! В Ярославской области раздали еще 16 бесплатных участков
Риск высок: Ярославской области напророчили мусорный бунт
3D-принтеры, метеостанции и крутые лаборатории появятся в шести школах Ярославской области
Шла, шла и нашла: ярославна потратила чужие 10 тысяч рублей на лекарства, еду, табак и пиво
Тревожная кнопка и время в пути: скорая помощь в Рыбинске станет технологичнее
Отбор на Россию: 600 больших и маленьких тхэквондистов приехали в Ярославль
Подозрительные свертки: что в этот раз не смогли закинуть в ярославскую колонию