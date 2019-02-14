2019-02-14T12:41:16+03:00
Общество

Мэрия Ярославля сохранит речной трамвайчик до Толги

Об этом сообщил глава города Владимир Волков
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Речной трамвайчик до Толги сохранят.Речной трамвайчик до Толги сохранят.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мэрия Ярославля сохранит речной трамвайчик до Толги. Об этом 14 февраля мэр города Владимир Волков сообщил на своей страничке в Instagram.

- Сегодня утром провели заседание рабочей группы. Вместе с исполняющей обязанности директора департамента транспорта Ярославской области Екатериной Галеевой выслушали аргументы общественности, а также опасения и доводы экономистов в пользу оптимизации маршрутов. В итоге принял решение — все водные маршруты остаются, - написал Волков.

Напомним, власти прорабатывали вопрос о закрытии речного маршрута от речного вокзала до Толги из-за того, что на его субсидирование из городского бюджета требуется очень много средств. При этом существует автобус, который также возит пассажиров до Толги. Между тем, общественность Ярославля выступила резко против такого изменения. Ярославцы даже создали в Интернете петицию за сохранение этого водного маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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