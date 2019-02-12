Ярославец создал петицию за сохранение речного трамвайчика до Толги
Ярославец Илья Шестериков создал петицию за сохранение речного трамвайчика, который ходит от Ярославля до Толги. Документ размещен на портале change.org. За несколько часов его подписали уже более 100 человек. И количество подписавших стремительно растет.
- Тысячи ярославцев любят прогулки на речных трамвайчиках. Гости столицы Золотого кольца, паломники, дачники и иностранные делегации ездят на них каждый год. Этот маршрут является визитной карточкой города. Толгский монастырь - одна из жемчужин православной архитектуры. Вы попросту лишаете нас того, что было у нас на протяжении многих лет, - обосновывает свою позицию автор петиции.
Напомним, угроза закрытия маршрута возникла из-за нежелания мэрии субсидировать данные перевозки.
ИСТОЧНИК KP.RU