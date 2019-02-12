2019-02-12T17:21:48+03:00
Общество

Ярославец создал петицию за сохранение речного трамвайчика до Толги

Документ стремительно набирает подписи
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Создана петиция за сохранение речного трамвайчика из Ярославля до Толги.Создана петиция за сохранение речного трамвайчика из Ярославля до Толги.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ярославец Илья Шестериков создал петицию за сохранение речного трамвайчика, который ходит от Ярославля до Толги. Документ размещен на портале change.org. За несколько часов его подписали уже более 100 человек. И количество подписавших стремительно растет.

- Тысячи ярославцев любят прогулки на речных трамвайчиках. Гости столицы Золотого кольца, паломники, дачники и иностранные делегации ездят на них каждый год. Этот маршрут является визитной карточкой города. Толгский монастырь - одна из жемчужин православной архитектуры. Вы попросту лишаете нас того, что было у нас на протяжении многих лет, - обосновывает свою позицию автор петиции.

Напомним, угроза закрытия маршрута возникла из-за нежелания мэрии субсидировать данные перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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