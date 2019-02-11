2019-02-11T10:04:52+03:00
Общество

Ярославские власти намерены заняться оптимизацией водного транспорта

Речные трамвайчики оказались слишком затратными для бюджета
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Работа ярославских речных трамвайчиков будет пересмотрена.Работа ярославских речных трамвайчиков будет пересмотрена.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ярославские власти намерены заняться оптимизацией работы внутреннего водного транспорта. Информация об этом прозвучала на общегородском совещании в мэрии 11 февраля. Цель - сократить субсидирование перевозок.

- Это наиболее затратный сейчас вид транспорта. В прошлом году на него было выделено из бюджета 12 миллионов 130 тысяч рублей. Перевезено 158 тысяч пассажиров, из которых 24 тысячи - льготники, - отметил на совещании начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

По словам Волканевского, основную часть пассажиров на ярославском водном транспорте составляют дачники и туристы. Субсидировать перевозки последних город считает не целесообразным. В связи с этим будет рассмотрена возможность внести коррективы в работу теплоходиков уже в этом году до начала навигации.

Между тем, присутствовавший на совещании член Общественной палаты Ярославской области Анатолий Упадышев обратился к руководству города с просьбой привлечь к обсуждению этого вопроса общественность и особенно садоводов. В ответ мэр Владимир Волков пообещал, что маршруты, которые необходимы огородникам будут сохранены.

Напомним, в Ярославле действует два маршрута водного транспорта - от речного вокзала до Толги и до Вакарево. Маршрут до Толги дублируется автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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