2019-02-12T15:43:29+03:00
Происшествия

В центре Ярославля на голову женщины упал снег с крыши

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ярославле на женщину съехал с крыши снег.В Ярославле на женщину съехал с крыши снег.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Очередное происшествие из-за неубранного снега произошло в Ярославле. Днем 12 февраля снежный сугроб свалился на голову женщины на улице Депутатской. Пострадавшую доставили в Соловьевскую больницу.

- Женщину обследовали и отправили домой на амбулаторное лечение. У нее обнаружены ушибы мягких тканей головы, - сообщили медики.

Между тем, по факту происшествия доследственную проверку начал Следственный комитет Российской Федерации по Ярославской области. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, от снега с крыш в Ярославле пострадали уже четыре человека. Первое происшествие случилось на проспекте Толбухина в конце января. Снежная лавина сошла на двух женщин, проходивших в тот момент по тротуару. Еще одна трагедия произошла 1 февраля. С крыши дома № 55 на улице Большой Октябрьской на женщину упал снег со льдом. Когда приехала скорая, пострадавшая не могла ни говорить, ни двигаться. В тяжелом состоянии она попала в реанимацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Локомотиву» снова не удается переиграть «Торпедо»
Владимир Путин высоко оценил опыт Ярославской области в преодолении мусорной проблемы
На дороге Ярославль – Рыбинск столкнулись две иномарки: два человека госпитализированы
Ярославский «Буревестник» в четвертой четверти разгромил «Химки»
За прошлый год ярославцы накопили без малого 17 миллиардов рублей
Ярославского должника по алиментам, находящегося в розыске, обнаружили в суде – он делал там ремонт
В Ярославской области появились первые поддельные двухтысячные купюры
На приеме в ярославском департаменте здравоохранения родители детсадовцев и первоклашек жаловались на нехватку мест
В Рыбинске уходит под землю проспект Ленина
В Ярославской области торговец шубами хотел обмануть таможню, но угодил за решетку
Оголенные провода, сломанная вывеска и куски арматуры: таким стал один из магазинов Ярославля после чистки крыши
Мороз и солнце; день чудесный: в колонии Ярославской области прошел литературный вечер, посвященный Пушкину
Мужчину, который почти убил приятеля ножом, нашли по горячим следам в Ярославле
Призывник из Ярославской области «косил» от армии, а теперь может отправиться за решетку на два года
Циклон с Черного моря завалит Ярославль снегом
Житель Ярославля зарегистрировал в своей квартире выходцев из Средней Азии
Грабитель-рецидивист ограбил бабушку в Ярославле: украл деньги и лекарства
Ярославским бездомным «подарили тепло» : их отогрели, накормили и дали лекарство от гриппа