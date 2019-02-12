В центре Ярославля на голову женщины упал снег с крыши

12 Февр. 15:43 2019-02-12T15:43:29+03:00

В Ярославле на женщину съехал с крыши снег. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Очередное происшествие из-за неубранного снега произошло в Ярославле. Днем 12 февраля снежный сугроб свалился на голову женщины на улице Депутатской. Пострадавшую доставили в Соловьевскую больницу.

- Женщину обследовали и отправили домой на амбулаторное лечение. У нее обнаружены ушибы мягких тканей головы, - сообщили медики.

Между тем, по факту происшествия доследственную проверку начал Следственный комитет Российской Федерации по Ярославской области. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, от снега с крыш в Ярославле пострадали уже четыре человека. Первое происшествие случилось на проспекте Толбухина в конце января. Снежная лавина сошла на двух женщин, проходивших в тот момент по тротуару. Еще одна трагедия произошла 1 февраля. С крыши дома № 55 на улице Большой Октябрьской на женщину упал снег со льдом. Когда приехала скорая, пострадавшая не могла ни говорить, ни двигаться. В тяжелом состоянии она попала в реанимацию.

ИСТОЧНИК KP.RU