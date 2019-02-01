2019-02-01T15:32:18+03:00
Происшествия

Пострадавшая в Ярославле от глыбы льда женщина находится в тяжелом состоянии

Здание, с которого сошла снежная лавина, принадлежит федеральному ведомству
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: группа "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".Фото: группа "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".
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Женщина, пострадавшая от упавшего с крыши снега на Большой Октябрьской, находится в Соловьевской больнице в тяжелом состоянии. Между тем в мэрии города сейчас выясняют, кому принадлежит здание.

- Известно, что здание заброшенное, но принадлежит федеральному ведомству. Сейчас выясняем, какому, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Напомним, ЧП произошло утром 1 января. С крыши дома № 55 на улице Большой Октябрьской на проходившую по тротуару женщину упал снег со льдом. Когда приехала скорая, женщина не могла ни говорить, ни двигаться. Следственный комитет начал проверку.

Сход снега Ярославль Большая Октябрьская женщине пробило голову."Жесть Ярославль"

ИСТОЧНИК KP.RU

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