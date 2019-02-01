Пострадавшая в Ярославле от глыбы льда женщина находится в тяжелом состоянии
Женщина, пострадавшая от упавшего с крыши снега на Большой Октябрьской, находится в Соловьевской больнице в тяжелом состоянии. Между тем в мэрии города сейчас выясняют, кому принадлежит здание.
- Известно, что здание заброшенное, но принадлежит федеральному ведомству. Сейчас выясняем, какому, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Напомним, ЧП произошло утром 1 января. С крыши дома № 55 на улице Большой Октябрьской на проходившую по тротуару женщину упал снег со льдом. Когда приехала скорая, женщина не могла ни говорить, ни двигаться. Следственный комитет начал проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU