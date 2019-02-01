На Большой Октябрьской женщине пробило голову глыбой льда: СК начал проверку

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-01T14:18:21+03:00

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Следственный комитет возбудил еще одну проверку из-за схода снега с крыш. На этот раз следователи будут искать ответственных за уборку дома № 55 по улице Большой Октябрьской. Там 1 февраля глыба льда пробила голову женщине. Пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована.

Очевидцы утверждают, что снег вокруг был в крови, а женщина не чувствовала ног. Когда приехали медики, она лежала лицом в низ и не могла ни пошевелиться, ни сказать что-нибудь. Свидетели утверждают, что сразу после происшествия на крыше появились люди с лопатами и начали быстро очищать ее от снега.

Проверка также проводится по факту травмирования двух женщин на проспекте Толбухина.

ИСТОЧНИК KP.RU