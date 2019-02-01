Следственный комитет начал проверку после схода снега на женщин на проспекте Толбухина в Ярославле

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-01T11:47:24+03:00

И рекомендует руководителям организаций очистить крыши до того, как их начнут проверять тоже

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Следственный комитет возбудил проверку после того, как на двух женщин обрушилась снежная лавина на проспекте Толбухина в Ярославле. Следователям предстоит выяснить, есть ли в случившемся вина управляющей компании. Напомним, ЧП произошло возле дома № 62.

- При наличии или отсутствии признаков состава преступления ( оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Еще один случай произошел 1 февраля на Большой Октябрьской, возле дома 55. И снова пострадала женщина. Видео с места происшествия в нашем материале.

Следователи рекомендуют руководителям организаций очистить крыши до того, как снег упадет еще на кого-нибудь и СК начнет новую проверку

ИСТОЧНИК KP.RU