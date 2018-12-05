2018-12-05T13:12:48+03:00
Политика

Новым мэром Ярославля избран Владимир Волков

Голосование прошло в муниципалитете города 5 декабря [фото, видео]
Александр Клещев
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Владимир Волков избран мэром Ярославля.Владимир Волков избран мэром Ярославля.Фото: Александр Клещев
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Новым мэром Ярославля избран Владимир Волков, который до этого несколько месяцев исполнял обязанности главы города.

- Родным пока не сообщал, - сказал журналистам Волков сразу после избрания. А по поводу того, чем намерен заняться в первую очередь как полноправный мэр, ответил: Нет такого понятия, чем в первую и не в первую очередь заниматься. Сейчас, конечно, самое важное - принять бюджет на следующий год.

Голосование прошло 5 декабря в муниципалитете Ярославля. Претендентов на должность было семь. Двое кандидатов от «Единой России» буквально за день до голосования сняли свои кандидатуры. Каждый из желающих занять пост градоначальника выступил перед депутатами, которым и предстояло определить наиболее достойного руководителя. В итоге большинство народных избранников отдали свои голоса за Волкова. За него проголосовал 31 из 33 присутствовавших в зале депутатов. Двое поддержали главного инженера компании «РегионСпецСтрой» Дмитрия Гаврилова. Остальным кандидатам не досталось ни одного голоса.

Кстати, Волков в своей речи заявил, что готов баллотироваться на два срока. А фракция КПРФ демонстративно покинула зал, назвав происходящее цирком.

Владимир Волков о своих соперниках на должность мэра Ярославля. Видео: Александр Клещев..

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