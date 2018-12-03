2018-12-03T17:42:15+03:00
Политика

За пост мэра Ярославля поборются девять кандидатов

Нового главу города выберут депутаты муниципалитета уже в среду
Александр Клещев
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Сегодня, 3 ноября, конкурсная комиссия утвердила девять кандидатов, которые будут участвовать в конкурсе на должность нового мэра Ярославля. Об этом сообщают в городской администрации.

Светлана Тихомирова была десятым кандидатом, но она подала не все необходимые документы. В среду, 5 ноября, депутаты муниципалитета выберут нового главу Ярославля.

Список кандидатов:

1. Алексей Бокарев - выдвигается от партии «Справедливая Россия»;

2. Александр Симон - главный редактор газеты «Вечерний Ярославль»;

3. Данила Бедяев - журналист, радиоведущий;

4. Дмитрий Гаврилов - главный инженер в ООО «РегионСпецСтрой»;

5. Владимир Волков - и. о. мэра Ярославля;

6. Юлия Миронова - депутат муниципалитета Ярославля;

7. Владлен Кислов - полковник, заместитель начальника Ярославского высшего военного училища ПВО по работе с личным составом;

8. Владислав Крайнов - генеральный директор ООО «Спецпроектстрой»;

9. Сергей Балабаев - депутат Ярославской областной думы прошлого созыва.

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