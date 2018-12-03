За пост мэра Ярославля поборются девять кандидатов
Сегодня, 3 ноября, конкурсная комиссия утвердила девять кандидатов, которые будут участвовать в конкурсе на должность нового мэра Ярославля. Об этом сообщают в городской администрации.
Светлана Тихомирова была десятым кандидатом, но она подала не все необходимые документы. В среду, 5 ноября, депутаты муниципалитета выберут нового главу Ярославля.
Список кандидатов:
1. Алексей Бокарев - выдвигается от партии «Справедливая Россия»;
2. Александр Симон - главный редактор газеты «Вечерний Ярославль»;
3. Данила Бедяев - журналист, радиоведущий;
4. Дмитрий Гаврилов - главный инженер в ООО «РегионСпецСтрой»;
5. Владимир Волков - и. о. мэра Ярославля;
6. Юлия Миронова - депутат муниципалитета Ярославля;
7. Владлен Кислов - полковник, заместитель начальника Ярославского высшего военного училища ПВО по работе с личным составом;
8. Владислав Крайнов - генеральный директор ООО «Спецпроектстрой»;
9. Сергей Балабаев - депутат Ярославской областной думы прошлого созыва.