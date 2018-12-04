Юлия Миронова и Владислав Крайнов сняли свои кандидатуры с выборов на пост мэра Ярославля

4 Дек. 15:23 2018-12-04T15:29:50+03:00

За день до голосования в списке претендентов осталось семь человек

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Двое из девяти претендентов на пост мэра Ярославля – депутат муниципалитета Юлия Миронова и генеральный директор компании «Спецпроектстрой» Владислав Крайнов сняли свои кандидатуры с конкурса за день до голосования.

- 3 декабря у нас состоялось заседание городского политсовета «Единой России» совместно с фракцией муниципалитета, где было принято решение поддержать на выборах одного представителя партии. Им стал Владимир Волков. Его кандидатуру члены партии поддержали почти единогласно. Я сама голосовала за него. После этого сняла свою кандидатуру с конкурса, - пояснила Миронова.

Аналогичным образом поступил и другой член «Единой России» - Крайнов. При этом Владимир Волков представит на выборах объединенную программу, в которую войдут тезисы предвыборных программ всех трех кандидатов.

Напомним, выбирать нового мэра Ярославля 5 декабря предстоит депутатам муниципалитета.