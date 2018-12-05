2018-12-05T12:46:28+03:00
Политика

Фракция КПРФ покинула зал муниципалитета во время голосования за мэра Ярославля

Голосование началось со скандала
Александр Клещев
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Фракция КПРФ покинула зал заседаний муниципалитета вр время выборов мэра.Фракция КПРФ покинула зал заседаний муниципалитета вр время выборов мэра.Фото: Александр Клещев
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Выборы мэра Ярославля в городском муниципалитете 5 декабря начались со скандала. В самом начале заседания фракция КПРФ в полном составе демонстративно покинула зал, назвав происходящее цирком и призвав других депутатов тоже бойкотировать голосование.

- КПРФ предлагает снять вопрос о выборах мэра с повестки дня, так как он не отвечает запросам подавляющего большинства людей, которые выступают за возврат прямых выборов, - пояснили депутаты от коммунистов Евгения Овод и Наталья Бобрякова.

Напомним, 5 декабря в Ярославле выбирают нового мэра. По новой традиции, это делают не все жители города, а депутаты муниципалитета. Претендентов семь. Двое кандидатов от «Единой России» за день до голосования взяли самоотвод.

Перед входом в муниципалитет были выставлены одиночные пикеты с призывами вернуть прямые выборы мэра Ярославля. Фото: Александр Клещев

Перед входом в муниципалитет были выставлены одиночные пикеты с призывами вернуть прямые выборы мэра Ярославля.Фото: Александр Клещев

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