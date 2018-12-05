2018-12-05T12:46:28+03:00
Политика

Фракция КПРФ покинула зал муниципалитета во время голосования за мэра Ярославля

Голосование началось со скандала
Александр Клещев
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фракция КПРФ покинула зал заседаний муниципалитета вр время выборов мэра.Фракция КПРФ покинула зал заседаний муниципалитета вр время выборов мэра.Фото: Александр Клещев
Изменить размер текста:

Выборы мэра Ярославля в городском муниципалитете 5 декабря начались со скандала. В самом начале заседания фракция КПРФ в полном составе демонстративно покинула зал, назвав происходящее цирком и призвав других депутатов тоже бойкотировать голосование.

- КПРФ предлагает снять вопрос о выборах мэра с повестки дня, так как он не отвечает запросам подавляющего большинства людей, которые выступают за возврат прямых выборов, - пояснили депутаты от коммунистов Евгения Овод и Наталья Бобрякова.

Напомним, 5 декабря в Ярославле выбирают нового мэра. По новой традиции, это делают не все жители города, а депутаты муниципалитета. Претендентов семь. Двое кандидатов от «Единой России» за день до голосования взяли самоотвод.

Перед входом в муниципалитет были выставлены одиночные пикеты с призывами вернуть прямые выборы мэра Ярославля. Фото: Александр Клещев

Перед входом в муниципалитет были выставлены одиночные пикеты с призывами вернуть прямые выборы мэра Ярославля.Фото: Александр Клещев

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пара самосвалов, датчики, заправка: модернизация полигона "Скоково" закончится летом 2019 года
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским