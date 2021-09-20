В Ярославской области подвели итого выборов депутатов Государственной думы РФ

В трехдневном голосовании приняли участие 43% избирателей региона Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославской области подвели итоги трехдневного голосования. С 17 по 19 сентября ярославцы выбирали депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. На избирательные участки пришли 43% избирателей.

По данным Избирательной комиссии Ярославской области, при голосовании по партийным спискам в лидерах «Единая Россия» - она набрала 29,72% голосов.

- В пятерку вошли КПРФ – 22,74%, «Справедливая Россия – За правду» - 19,2%, ЛДПР – 8,97% и «Новые люди» - 7, 86%, - уточнил председатель региональной ИК Олег Захаров.

В 194-м одномандатном округе победу одержал Анатолий Лисицын (36,47%), в 195-м – Анатолий Грешневиков (34,27%).

С главой города на ближайшие несколько лет определились жители Рыбинска. С существенным отрывом победу одержал Денис Добряков (42,59%).

В Ростове избрали депутата Ярославской областной Думы седьмого созыва. Выиграл кандидат от «Единой России» Илья Осипов (35,78%).

Ярославцы и жители еще шести регионов смогли принять участие в электронном голосовании.

- Явка на выборах была достаточно высокой для нашего региона, – сказал Олег Захаров. – Цифра складывается из двух показателей: голосование на избирательных участках и через Интернет посредством дистанционного электронного голосования. Дистанционно проголосовали более 82 тысяч человек – это 94,5% подавших заявку.