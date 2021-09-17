В Ярославской области открылись 846 участков для голосования

На 248 участках в Ярославле и 53 в Рыбинске установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославской области сегодня, 17 сентября, в 8 утра открылись 846 участков для голосования, 20 из них находятся в больницах и следственных изоляторах Ярославля и Рыбинска. Один участок - на вокзале "Ярославль Главный". Голосование продлится три дня, до 19 сентября включительно.

Избирательные участки работают с 8 утра до 8 часов вечера. Предусмотрено и голосование на дому: письменные и устные заявки в УИК принимаются до 14:00 19 сентября.

На 248 участках в Ярославле и 53 в Рыбинске установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Они позволят ускорить процесс подсчета голосов.

Также для жителей Ярославской области доступно дистанционное электронное голосование. Ярославцы, которые подали заявление, могут отдать свой голос из любой точки мира с 8 утра 17 сентября до 20:00 19 сентября на портале vybory.gov.ru.

В нашем регионе проходит несколько избирательных кампаний. Жители области участвуют в выборах депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва, идут выборы по двум одномандатным округам: ярославскому округу №194 и ростовскому округу №195. Также в Ростове выбирают депутата Ярославской областной Думы. Алексей Константинов, занимавший этот пост, трагически погиб в ДТП 30 декабря прошлого года.

В Рыбинске выбирают главу города, в Пошехонском, Некоузском и Рыбинском районах- глав сельских поселений. В Угличском МР проходят выборы депутатов Совета Головинского сельского поседения.