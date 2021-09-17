45 тысяч ярославцев проголосовали электронно на выборах в Государственную Думу РФ

Всего для участия в электронном голосовании зарегистрировались 86 532 жителя региона. Скриншот с сайта vybory.gov.ru

За пять часов, что прошли с начала выборов в Государственную Думу РФ, свои голоса отдали более половины ярославцев, зарегистрированных для участия в электронном голосовании.

По данным на 13 часов, по Федеральному округу проголосовали 45 038 избирателей из Ярославской области (52,05%), по одномандатным округам - 45 335 (52,39%).

Всего для участия в электронном голосовании зарегистрировались 86 532 жителя региона.

Напомним, что принять участие в электронном голосовании могут только жители Москвы, Севастополя, Ярославской, Курской, Мурманской, Нижегородской и Ростовской областей.