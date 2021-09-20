В Ярославскую областную Думу вернется Илья Осипов. ФОТО: страница Ильи Осипова, ВКонтакте

В Ярославской области кандидат от партии «Единая Россия» Илья Осипов победил в дополнительных выборах в Ярославскую областную Думу.

В избирательном округе №18, в который входят Ростов и Семибратово, выборы проводились после гибели в ДТП депутата Алексея Константинова, который являлся и председателем регионального заксобрания.

Из 4236 избирателей, принявших участие в голосовании, кандидатуру Ильи Осипова поддержали 1815 человек (42,84%), сообщает Избирательная комиссия Ярославской области.

На втором месте – Сергей Богачков с 1065 голосами (25,14%), на третьем – Игорь Полозов, за которого проголосовал 881 избиратель (20,79%).

На данный момент Илья Осипов является депутатом Государственной Думы последнего созыва. С января по сентябрь 2013 года он занимал пост председателя регионального заксобрания, в сентябре того же года избран депутатом облдумы VI созыва.