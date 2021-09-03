Хозяйка квартиры в Константиновском Ярославской области однажды чуть не взорвала дом

В доме сейчас приводят в порядок подъезд. ФОТО: компания "Север-Инвест" п.Константиновский ВКонтакте

В доме №5 на улице Депутатской в поселке Константиновский сегодня, 3 сентября, ликвидируют последствия пожара. Вчера вечером жительница одной из квартир на первом этаже, по рассказам очевидцев, облила себя и сожителя бензином, а после подожгла. Мужчина успел выскочить на улицу и упасть в лужу.

Квартира, где все случилось, загорелось. Жители двора услышали взрыв, что и натолкнуло на версию о взрыве бытового газа. Однако глава Тутаевской администрации Дмитрий Юнусов ее опроверг. Вынесло балконный блок, заполыхало и жилье на втором этаже, огонь пошел выше. В итоге пострадали два человека: женщина, которая все устроила, и ее соседка сверху.

В Квартире выбило балконный блок. ФОТО: компания "Север-Инвест" п.Константиновский ВКонтакте

В компании «Север-Инвест» поселка Константиновский рассказали о жильцах квартиры, где произошло ЧП.

- Квартира находится в соцнайме, за ней числится большая задолженность по коммунальным платежам. Семья неблагополучная и уже не первый раз становится участником инцидента. До этого была опасная ситуация с газом, - рассказали в компании.

По словам соседей, однажды хозяйка «неблагополучной квартиры» открыла газ и позвонила своему сожителю, чтобы попрощаться. Тогда ЧП удалось предотвратить. В этот раз все закончилось куда печальнее.

Сейчас рабочие разбирают завалы мебели и вещей в подъезде. На месте находятся электрики, дом на данный момент отключен от электропитания. Стены в копоти, штукатурка облезла, во всех квартирах сильный запах дыма – подъезду предстоит масштабный ремонт.

Эвакуированы жильцы 15 квартир. Всем им администрация района предложила временное размещение, но константиновцы предпочли разъехаться по друзьям и родным.