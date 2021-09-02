В поселке Константиновский Ярославской области раздался взрыв: фото с места

Загорелся балкон на первом этаже, за ним - на втором. ФОТО: читатель КП

В поселке Константиновский Тутаевского района вечером 2 сентября прозвучал взрыв. По словам очевидцев, жительница дома №5 на улице Депутатской облила себя и мужа бензином, после чего подожгла.

ФОТО: читатель КП

- Она себя подожгла, потом был какой-то хлопок, после начался пожар. Загорелся балкон на первом этаже, за ним - на втором. Говорят, что женщину, которая себя подожгла, увезли в больницу. Пострадала ее соседка со второго этажа, ее тоже увезли в больницу,- рассказывают очевидцы.

По их словам, жительница Константиновского уже не в первый раз пытается себя поджечь.

ФОТО: читатель КП

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