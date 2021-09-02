Глава Тутаевского района Ярославской области прокомментировал взрыв на улице Депутатская №5 в Константиновском

Видеокамеры засняли момент пожара. Фото: со страницы в Фейсбуке Дмитрия Юнусова

Глава Тутаевского района Ярославской области Дмитрий Юнусов сообщил, что пожар на улице Депутатская №5 в поселке Константиновский никак не связан со взрывом газового оборудования.

- Эвакуированы жители 15 квартир, двое госпитализированы в Ярославль. Сотрудники администрации района также находятся на месте. Желающим предложено временное размещение в муниципальной гостинице. На данный час жители поврежденных квартир отправились к родственникам, - сообщил о ситуации в Константиновском глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Фото: со страницы в Фейсбуке Дмитрия Юнусова

Специалистам еще предстоит выяснить точную причину возгорания, а пока на месте ЧП дежурят правоохранительные органы и охраняют квартиры, пострадавшие от огня.

Напомним, пожар в поселке Константиновский произошел сегодня, 2 сентября, около 20:30 вечера. По словам очевидцев, пожар начался из-за того, что жительница дома вылила на себя и сожителя бензин, после чего подожгла его.