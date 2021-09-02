Мужчину спасла лужа: в Ярославской области женщина подожгла себя и сожителя

При пожаре в поселке Константиновский Ярославской области пострадали два человека. ФОТО: читатель КП

В поселке Константиновский Тутаевского района Ярославской области вечером 2 сентября произошло ЧП: женщина облила себя и сожителя бензином, после чего подожгла.

По словам очевидцев, мужчина быстро выбежал из квартиры и упал в лужу. Его сожительницу с ожогами увезли в больницу.

- Она уже во второй раз подобное вытворяет, первый раз не получилось. У нее ребенок есть, лет 10-и. Сейчас бегает по двору, не понимает вообще, что произошло, маму зовет, - рассказывают соседи.

Квартира на первом этаже дома, где все и произошло, загорелась. Пламя перекинулось на квартиру на втором этаже, там пострадала женщина. Ее также доставили в медучреждение.

На месте работают пожарные и полиция. Изначально сообщалось о взрыве в доме, но подтверждения этой информации на данный момент нет.

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