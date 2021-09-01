"Пациентов выносили на руках, о себе не думали": интервью с медработниками КБЗ №3 после пожара

Врач-терапевт Евгения Мацепа и санитар Расул Арсланов. Медработники спасали жизни пациентов в ночь пожара. Фото: Влада Красоткина

Совсем недавно в ярославской клинической больнице №3 произошел пожар в COVID-отделение. Огонь вспыхнул поздно вечером, в 22:09, а уже в 22:28 пламя было потушено. 19 минут: в огне никто не пострадал, один мужчина скончался от коронавируса до возгорания и серьезных повреждений в помещение больницы тоже нет. Кажется, обошлось испугом, но так ли это на самом деле? Какими были эти 19 минут для медработников КБЗ №3, настоящих героев, которые скромно улыбаются и говорят "это наша работа".

- Я услышала сигнал тревоги и сразу же побежала в отделение. Когда подошла к стационару, увидела, что пациентов эвакуируют и пошла помогать. Мы про свои страхи и эмоции совершенно не думали, все мысли были только о том, чтобы никто не пострадал, как побыстрее вывести людей из здания. В любой момент могло случиться что-то более серьезное, а у нас тяжелобольные лежат, которым срочно нужна помочь. Но особых сложностей не было. Мы действовали по инструкции. В больнице регулярно проводят учения, поэтому мы знаем, куда идти и что делать во время пожара, - рассказывает о событиях той ночи врач-терапевт КБЗ №3 Евгения Юрьевна Мацепа.

Здание больницы КБЗ №3. Фото: Влада Красоткина

Когда по больничной палате разошелся огонь, а коридоры заполнились дымом, внутри "красной зоны" находились 80 пациентов с диагнозом COVID-19. Одиннадцать из них лежали в реанимационном отделение, восемь были подключены к аппаратам ИВЛ. Вокруг дым, паника, воет тревожная сирена, а медработники в тесной рабочей экипировке выносят на руках тяжелобольных, несмотря ни на что.

- Мы сначала людей в безопасное место увели, а потом занялись пожаром. В горящей палате пациенты средней тяжести лежали. Некоторые сами не могли выйти, поэтому мы их на себе выносили. После того, как всех вывели - вернулись и тушили своими силами, - рассказал санитар КБЗ №3 Расул Хасаевич Арсланов о спасение пациентов и тушении пожара.

Фото палаты, в которой произошел пожар. Фото: Комсомольская правда

На часах 22:28, адские 19 минут пожара прошли, но медработники не закончили смену и не ушли по домам. Они продолжали работать и следить за пациентами. Только после ночной смены специалисты пошли отдыхать.

- Мы, конечно, пожара не ждали. Старались, как могли. После состояние было тяжелым психологически. Все мысли крутились о пациентах. В такой ситуации о себе в первую очередь не думаешь, о себе после всего подумать можно. Хорошо, что люди достаточно спокойно все перенесли, истерик и криков ни у кого не было. Когда здание стационара проверили - мы всех обратно по палатам развели. Ночью каждый час проверяли - все спали, - поделились Евгения Юрьевна и Расул Хасаевич.

Настоящий врачебный подвиг совершил персонал КБЗ №3 в ночь 28 августа. На пожаре работали 19 специалистов. Благодаря им - 80 человеческих жизней были спасены и сейчас продолжают бороться за свое здоровье.