СК России заинтересовался пожаром в COVID-больнице Ярославля

Во время пожара эвакуировать пациентов помогал персонал красной зоны. Фото: Комсомольская правда

Руководителю следственного отдела Ярославля было поручено доложить председателю СК России о том, как идет проверка по факту пожара КБЗ №3.

На данный момент следователи установили предварительную причину возгорания.

- Вероятной причиной возникновения пожара стало замыкание электросети в одной из палат, где работал кипятильник, который в момент работы заискрился и упал на матрас одного из пациентов, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Ход и результаты проверки поставлены Председателем СК России на личный контроль. Напомним, что также известно об 74-летнем погибшем. Глава депздрава Ярославской области Василий Тубашов считает, что причиной смерти пациента стал коронавирус. Во время пожара эвакуировать пациентов помогал персонал красной зоны. Всего в задымленном здание больницы находилось 80 человек.