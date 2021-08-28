Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 августа 2021 19:15

СК России заинтересовался пожаром в COVID-больнице Ярославля

Проверку контролирует лично председатель следственного комитета России
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Во время пожара эвакуировать пациентов помогал персонал красной зоны.

Во время пожара эвакуировать пациентов помогал персонал красной зоны.

Фото: Комсомольская правда

Руководителю следственного отдела Ярославля было поручено доложить председателю СК России о том, как идет проверка по факту пожара КБЗ №3.

На данный момент следователи установили предварительную причину возгорания.

- Вероятной причиной возникновения пожара стало замыкание электросети в одной из палат, где работал кипятильник, который в момент работы заискрился и упал на матрас одного из пациентов, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Ход и результаты проверки поставлены Председателем СК России на личный контроль. Напомним, что также известно об 74-летнем погибшем. Глава депздрава Ярославской области Василий Тубашов считает, что причиной смерти пациента стал коронавирус. Во время пожара эвакуировать пациентов помогал персонал красной зоны. Всего в задымленном здание больницы находилось 80 человек.