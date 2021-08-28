В Ярославле назвали версии причины возгорания в COVID-больнице

Пациентов палаты, которую охватил огонь распределили по отделению больниц.
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В Ярославле стали известный первые версии причины пожара в клинической больнице №3.
- Возможно, нарушение правил эксплуатации электроприборов, а также не исключается версия неосторожности при курении, - сообщили в пресс-службе МЧС.
Пациентов палаты, которую охватил огонь распределили по отделению больниц.
- На данный момент все эвакуированные пациенты стабильны и получают необходимое лечение, - пояснил директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов.
Напомним, пожар в КБЗ №3 произошел 27 августа около 22:10. В отделении на момент ЧП находилось 80 пациентов. На место срочно выехали пожарные, тем временем врачи эвакуировали людей своими силами.