Врачи выводили больных, отключив ИВЛ: что известно о возгорании в COVID-больнице Ярославля

Палата, в которой произошел пожар сейчас выглядит так. Фото: Комсомольская правда

28 августа ночью в COVID-больнице в Ярославле случился пожар. Возгорание произошло на первом этаже медучреждения, о чем сообщили следователи региона. В момент задымления в здании находились 90 человек - пациентов с диагнозом COVID-19 и 17 сотрудников. С огнем удалось справиться, людей эвакуировали. 11 человек в момент ЧП были в реанимационном отделении. Собрали всю информацию о самом пожаре, пострадавших и о причинах возгорания, которая известна к этому часу

Что случилось

Сигнал о задымлении в отделении клинической больницы №3 поступил на пульт дежурного МЧС впятницу, в 22.09. Очаг возгорания оказался на 1 этаже. На место срочно выехали пожарные, тем временем врачи начали действовать по инструкции: они отключили ИВЛ, чтобы не допустить взрыв кислородных баллонов. Затем они начали выводить больных и сами помогали тушить пожар огнетушителями. Тяжелых больных при этом практически выносили на руках. В палате интенсивной терапии находились около 11 человек Восемь из них были на ИВЛ.

Палата клинической больницы №3, в которой произошел пожар 27 августа находится рядом с реанимацией, где лежат ковид-пациенты. В палате есть кислородные точки, но нет аппаратов ИВЛ. В отделении на момент ЧП находилось 80 пациентов, конкретно в этой палате – пятеро. В реанимационном отделении на момент ЧП находилось 11 пациентов. На месте происшествия работали 61 сотрудник пожарной службы и МЧС. Огонь потушили за 13 минут: сообщение о возгорание поступило в 22:15, а о ликвидации в 22:28.

Причины пожара

Предварительная версия - возгорание из-за электрического прибора. По данным источников, пожар мог случиться из-за кипятильника, которая использовал пациент в одной из палат. Также в МЧС не исключают версию курения.

Во время пожара эвакуировать пациентов помогал персонал красной зоны. В довольно сложных условиях специалисты выполнили все предписания и указания. А вот с соблюдением правил безопасности все было не так благополучно: во время проверки в апреле 2021 года выявили ряд нарушений, которые так и не были устранены.

- Юридическое лицо было решением суда привлечено к административной ответственности в виде штрафа, вручено новое предписание. Было выявлено 23 нарушения правил пожарной безопасности, - рассказал замглавы ГУ МЧС по Ярославской области Сергей Милованов.

Кто пострадал

Изначально появилась информация о смерти нескольких пациентов подключенных к ИВЛ и находившихся в реанимации. Данные не подтвердились официально. Врачи говорят о том, что от задымления пострадали двое, но их удалось спасти. Один же мужчина скончался от коронавируса до пожара - об этом говорит и время смерти.

- 74-летний пациент, о котором все говорят скончался за двадцать минут до начала пожара от коронавирусной инфекции. Его смерть констатирована в 21:50, до этого врачи пыталась его спасти и проводили реанимационные мероприятия. Мужчина десять дней находился на аппарате искусственной вентиляции легких с неблагоприятным прогнозом. Пациент направлен на судмедэкспертизу, на вскрытие. Выводы будут сделаны по его результатам, но на данный момент мы не видим связи гибели этого пациента с ЧП, - сообщил глава депздрава Ярославской области Василий Тубашов.

Кадры с места происшествия. В палите находилось пять человек. Фото: Комсомольская правда

Какие проверки проходят

Теперь специалистам предстоит проверить и саму больницу, и действия медицинского персонала. В правоохранительных органах заявили, что все необходимые действия уже ведутся.

- Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с задымлением в одной из палат терапевтического отделения больницы № 3 г. Ярославля. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Заволжского района Виталий Нищенков. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокурором области Дмитрием Поповым на контроль, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Персонал КБЗ №3 эвакуирует пациентов. Фото: Комсомольская правда

"КП-Ярославль" будет следить за развитием ситуации.