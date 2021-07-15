Транспортная реформа в Ярославле, день второй: что говорят пассажиры

Сегодня, 15 июля, второй день действия транспортной реформы Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 15 июля, второй день действия транспортной реформы. Вчера из-за нерегулярного сообщения (по расписанию время прибытия на остановку новых автобусов было одно, а на деле совершенно иное) и битком набитых салонов многие ярославцы опоздали на работу. Информационное сопровождение, о котором так много говорили в мэрии города, тоже оказалось не на высшем уровне: некоторые пассажиры, не знали, какой номер автобуса им теперь нужен, а другие даже оказались не в курсе наступивших перемен.

День второй, который внушал надежду, что ситуация исправится. Но…

- Многострадальный 18-ый маршрут. На бумаге все выглядит сказочно: Из Брагино отправка в 07:41, 07:53, 08:02, 08:12, 08:21. В реальности же был только автобус в 08:21 сегодня он хотя бы отображался на сайте. Пока стоял на остановке, проехали мимо три штуки автобусов 1-го маршрута, два 77-ых и еще куча каких-то. Видимо, наверху посчитали, что жители окраин города не так важны и на их маршрутах можно сэкономить и выпустили три автобуса на огромный маршрут. Но уехать мне довелось на 49 автобусе, который на карте отсутствовал. Красный ПАЗик, который по задумке реформаторов должен был кануть в лету, распахнул свои двери, откуда повываливались спины пассажиров. Кондуктора нет, возможности оплатить картой нет, транспортные карты не принимают. Это результат реформы, о которой говорили еще в апреле. Почему нет терминалов? С апреля не могут установить? Водитель психует, ведь ему приходится вести автобус, обилечивать пассажиров, отвечать на вопросы. Потом он стал просто проезжать остановки. В общем реформой удовлетворен. Это же так «здорово» раньше я добирался из Брагина до центра за 30 минут, но благодаря транспортной реформе я теперь могу ехать на работу целый час в душном автобусе. Хотя вот мэр сказал, что все ОК, народу мало, проблемы не значительные. Напомню, что скоро 1 сентября и пассажиропоток увеличится раза в два, - рассказывает подписчик группы «Жесть Ярославль».

- Если бы чиновников заставить ездить на работу общественным транспортом… Из кондиционированных иномарок все выглядит зашибись, верю, - пишет другой ярославец.

- 64-ых всего две штуки вместо семи, а 59-ый вообще второй день не появляется.

- Интервал 40-80 минут на новых маршрутах! Народу очень много. Едет непонятно где. Расписаний нет, на онлайн платформах новые маршруты не отображаются. На остановках никто ничего не знает и не понимает, а волонтеров нет. Ждать приходиться больше часа. Закупили бы вместо автобусов те же маршрутки и катайте, нет надо все испоганить!

Вчера, в середине дня мэр Ярославля Владимир Волков проехал в автобусе №1. Правда, сделал это около полудня, когда транспорт ходит полупустой. По словам градоначальника, он услышал немало положительных отзывов о реформе. Однако, по словам пассажиров, которые ехали с Владимиром Волковым, высказывались и претензии, но о них мэр почему-то не упомянул.