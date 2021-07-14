«Жду уже тридцать минут»: как в Заволжском районе Ярославля встретили транспортную реформу

В некоторые автобусы было не попасть. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

С 14 июля в Ярославле начала действовать транспортная реформа. О том, как первый день прошел для пассажиров, которые садятся на остановке «Кресты», можно прочитать здесь.

Многие привычные для горожан маршруты были отменены и компенсированы новыми, по словам мэрии, более удобными. Но так ли это на самом деле, и нравятся ли подобные перемены самим ярославцам? Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправились на одну из остановок Заволжского района в 7 часов утра, когда большинство людей едут на работу.

Понаблюдав за обстановкой и опросив многих людей, стоявших там в ожидании автобуса, мы смогли сделать вывод: такая реорганизация транспортной сети не нравится очень многим ярославцам.

На вопрос "Знаете ли вы о транспортной реформе?", около 30% ответили "нет", что говорит о слабом информационном освещении столь важного в жизни города событии. И практически все, кто знал о предстоящих преобразованиях, сказали, что не имеют даже малейшего понятия о том, как им добраться до работы, школы, дачи... Никаких стендов или табличек с расписанием, маршрутами или хотя бы номерами новых автобусов на остановках не было. Люди находились в полной растерянности, пытались узнать друг у друга, на чем им можно уехать, но никто не мог толком ничего объяснить.

Первый день показа - довольных реформой пока нет. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

- Мы даже не знаем, на чем до работы сейчас доехать. Вся информация, которая была нам предоставлена, запутанная и непонятная. Видимо, просто теперь ездить станет сложнее. Если раньше автобусы ходили из любой точки города, то сейчас, насколько я поняла, все маршруты построены через центр, и большинство из них имеют конечную "Ярославль Главный", - говорит одна из стоящих на остановке женщин.

- Вот тебе и транспортная реформа. Где ж автобусы-то? Говорили, часто будут ходить. И где в итоге они? Стою, жду, ни 73-го ни 33-го. По расписанию должен уже давно быть, - с досадой разводит руками пожилая женщина, тщетно дожидающаяся автобус уже больше получаса.

Вообще о сбоях в расписании свидетельствовали многие. Автобусы опаздывали на 10, а то и 20 минут.

- Интервалы очень большие, народ буквально штурмовал автобусы. Из-за увеличения расстояния движения, 32-ой автобус, который обычно в это время был на остановке, отсутствовал. Не было и 25, 30 автобусов, - рассказывает позднее один из пассажиров, ехавших в это утро из Заволжского района. - Народ нервно всматривается в таблички автобусов, которые, кстати, имеют два номера – прежний и нынешний. Хоть какой-то плюс во всем этом.

Нескольким пассажирам мы задавали вопрос: «Как вы считаете, будет ли реформа удобной?». И никто из них не дал положительного ответа.

- Вряд ли. Маршруты удлинились, автобусы остались все те же - маленькие. По идее, их теперь нужно гораздо больше, иначе люди на головах друг у друга сидеть будут. А количество только сократили...- объясняет мужчина. - Пока я не поняла, будет удобно людям это или нет... Смотрю, какие-то новые маршруты, но ничего не понятно, - разводит руками женщина. - Думаю, что нет. Половины маршруток не будет. Останутся одни медленные автобусы, и то немного. Вот 35-й пустили дополнительно, а толку? Людей все так же много, - говорит другая.

Никаких стендов или табличек с расписанием, маршрутами или хотя бы номерами новых автобусов на остановках не было. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

И действительно, толкучка в некоторых автобусах была ужасная. То ли из-за несоответствия расписанию, то ли из-за популярности маршрутов, 33-й и 39-й были буквально набиты пассажирами. Возникает вопрос: в чем же суть реформы, которая должна была уменьшить количество людей в транспорте за счет введения больших автобусов?

Итак, подведем итоги: транспорт ходит реже, осведомленность низкая, люди находятся в неведении и растерянности, недовольство возрастает. Не стоит, правда, упускать из виду то, что сегодня только первый день работы по-новому. Быть может, реформа еще и покажет себя с лучшей стороны, и ярославцы будут за нее только благодарны.