Мэр Ярославля прокатился в автобусе №1

Мэр признал некоторые недочеты новой транспортной системы Фото: телеграмм-канал Владимира Волкова

Мэр Ярославля Владимир Волков решил проверить на себе работу транспортной реформы, которая стартовала 14 июля. Глава города прокатился на автобусе №1 (бывший №91), правда сделал это около полудня, когда час пик в транспорте прошел.

- Днем-то понятно транспорт пустой. В час пик бы проехал, если бы влез в автобус, - пишут возмущенные очевидцы в группе ВКонтакте "Ярославль Live".

К слову, мэр признал некоторые недочеты новой транспортной системы и заявил, что работает над ними в режиме "реального времени".

- Проверяем работу общественного транспорта и собираем мнения пассажиров. Есть недочеты в плане информирования на остановках, устраняем их в режиме реального времени, - сообщил Владимир Волков в своем телеграмм-канале.

Но пары слов о борьбе с недочетами не хватило ярославцам, поэтому они пригласили мэра Ярославля на вечернюю поездку в Брагино, когда все жители поедут с работы домой.

- Хотелось бы увидеть мэра в 17.45-18.00 на остановке "Октябрьская площадь"! - продолжили ярославцы.