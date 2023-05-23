В Ярославле опубликовали полную программу Дня города-2023. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле опубликовали полную программу Дня города-2023. В этом году праздник пройдет в последнюю субботу месяца, 27 мая. Рассказываем, что приготовили ярославцам и гостям творческие коллективы и администрация города.

Главная сцена, стадион «Спартаковец»

12.00 - Торжественная церемония открытия праздника;

13.00-14.30 - программа с участием детских творческих коллективов «Луч солнца золотого»;

14.30-15.30 - программа «Золотое кольцо друзей» с участием коллективов городов Золотого кольца: «Владимирские рожечники» (г. Владимир), баян-шоу «Жгучие перцы» (г. Иваново), Студия эстрадного вокала «Капель» (г. Углич) и другие;

15.30-17.00 - программа, посвященная 30-летию Городского телеканала «Солнце в кадре»;

17.00-18.30 - звездная эстрадная программа артистов ярославских сцен «Знай наших!»;

18.30-21.30 - музыкальный баттл шлягеров «Кавер Нокаут»;

21.30-22.00 - шоу каскадеров «Мы не можем иначе»;

22.00-23.00 - любимые песни в исполнении кавер-группы «BARNEY BARFLY» «Ячее солнца».

Первомайский бульвар

В течение дня - мобильная фотовыставка «Ярославские крылья. 100 лет в небе»: демонстрация уникальных архивных фотоматериалов и аннотаций к ним поможет ярославцам и туристам города познакомиться с историей развития авиации в Ярославле, выдающимися авиаторами и спортсменами города;

11.00-16.00 – выставка учебных работ и мастер-класс художественной школы «Рублев»;

11.00-18:00 - Стрит-арт площадка «UNICK». Пространство для творчества молодых художников из Ярославля, Костромы и Иваново: создание изображений, выполненных в оригинальных стилях и техниках, на специальных конструкциях;

11.00-20:00 - по следам фестиваля «ЯрЭтно»: выставка современного искусства «Ярославский калейдоскоп» и концертные программы;

13:00-18:00 - квест для детей и подростков «Страна здоровья».

Первомайский бульвар (от памятника Н.А.Некрасову)

13.00-17.00 – «Литературный бульвар»: Интерактивные программы и выставки, библиоквест, книгомер, букеанаримум, библиоклассики, «Поле чудес», поэтическая беседка, молодежный эко-квиз «Green PIN-код», увлекательные мастер-классы, викторины, игры, блиц-опрос. Презентация проекта «Юрьевский чудо - войлок»: выставка валяных изделий, мастер-шоу по прядению и мокрому валянию, мастер-классы по изготовлению шапочек и сувениров из шерсти, дефиле дизайнерской коллекции одежды, концерт. Весенний всероссийский Интеллектуальный забег «Бегущая книга» - 2023.

От памятника Н.А.Некрасову до дома №41 по Волжской набережной

13.00-22.00 - встреча с солнечными зайцами, стильными мимами, зажигательными аниматорами, а также самые яркие пляжные фотозоны цвета лета.

Нижний ярус Стрелки

В течение дня - Перфоманс «Книга мудрости Ярославля»: стрит-арт, написание русским парадным письмом и ярославской вязью имен выдающихся ярославцев, оставивших свой вклад в культуру и историю России;

22.00-23.00 - Праздничная программа Ярославского муниципального духового оркестра.

Верхний ярус Стрелки

13.00-18.00 - выставка стихов и рисунков, посвященная СВО «Война и мир»;

13.00-19.00 - городской пленэр – «Рисуют все!»;

13.00-22.00 - «Летний кинозал», показ кинофильмов, снятых в Ярославле и области.

Туристско-информационный центр города Ярославля (по предварительной записи)

10.00 - «Городские истории: штрих времени»: экскурсия по главным улицам города, знакомство с историями о знаменитых ярославцах и городскими легендами, поиск «секретных» мест и прогулки по ярославским закоулкам, места из фильмов, которые любят в каждой семье;

14.00 - Семейный мастер-класс по созданию интерьерного домика «Оберег Семейного счастья»;

16.00 - Мастер-класс по росписи ярославского изразца.

Парк на острове Даманский

11.00-14.00 - открытие праздника «Некогда грустить»: концертная программа с участием творческих коллективов и анимационная программа для детей;

11.00-16.00 - «Кубок Ярослава Мудрого»: соревнования по воркауту, спортивные конкурсы, розыгрыш призов;

13.00-21.00 - «Добрый Ярославль», девиз: подари мечту!

13.00-14.00 «Здоровый Ярославль» - тренировка по боевым искусствам от «Российского союза боевых искусств»;

14.00-15.00 «Здоровый Ярославль» - йога на свежем воздухе;

14.00-16.00 «Творческий Ярославль» - пленэр для детей и родителей (живопись на холстах акриловыми красками);

18.00-21.00 «ГолосФест» - выступления исполнителей и творческих коллективов Ярославля и Ярославской области, а также педагогов и вокалистов ТО «Голос», викторина с розыгрышем сертификатов;

14.00-18.00 - «РИО-ФЕСТ» - празднично-интерактивная программа: выступления лучших участников Фестиваля талантов в РИО, танцевальный флешмоб для всех желающих, квест-марафон «Наряди Риошку» - розыгрыш призов, детские мастер-классы, аквагрим и анимация, зажигательная дискотека с кавер-группой «Panna Cota»!

21.00-22.00 - Вечерняя дискотека.

Площадь Труда

11.00-20.00 – Авто фестиваль: выставка уникальных машин, детская программа, викторина «Ярославль и автопром», соревнования по автозвуку.

Которосльная набережная у церкви Николы Рубленого

12.00-15.00 – мастер-класс по живописи на открытом воздухе.

Подзеленье

12.00-19.00 - Площадка живой истории «Правда Ярослава». Интерактивные зоны: древнерусская оружейная, древнерусские ремесла, потешные сражения на мечах, лучный тир, средневековые настольные игры;

14.00-17.00 – «Выйду в поле»: народные игры.

Бутусовский парк

12.00-19.00 – «Прогулки по литературной аллее…»: интерактивная литературная программа;

12.00-19.00 – День города вместе с компанией «Четыре лапы»: фэшн-шоу, мастер-классы, развлекательные программы, квест, благотворительные акции и многое другое.

Парк «Дружбы»

12.00-20.00 – «Шапито Солнечного города»: мастер-классы, интерактивные площадки, летний кинотеатр, фокусу, шоу жонглеров и мастер-класс по жонглированию, «Пижамная вечеринка», шоу мыльных пузырей и бумажное шоу.

Площадка и сцена у Колеса обозрения

12.00-22.00 - анимационная детская программа, выступление творческих коллективов, мастер-класс по росписи пряников, конкурсы и много подарков от партнеров; выступление групп в рамках фестиваля «КОЛЕСОФЕСТ»: заслуженный артист РФ Петр Подгородецкий и группа «БАМБЕЙ».

Стрелка

13.00 - Программа, посвященная 100-летию гражданской авиации и 90-летию Ярославского аэроклуба: выступление пилотажной группы «Первушино» и Ярославского и Рыбинского аэроклубов ДОСААФ России, танцевальный флешмоб «ЯросДанс»;

КСК «Вознесенский», уличная площадка

13.00-15.00 – «Крутой концерт в Казармах!»: ростовые куклы, мастер-класс по художественному дизайну, мастер-класс по программированию, световая песочница.

От улицы Кедрова до Народного переулка

13.00-22.00 – «Летняя палуба»: выступление творческих коллективов Дворца культуры «Судостроитель»; выставки судомоделей, корабельной техники, военно-морского костюма; мастер-классы по вязанию морских узлов, росписи пластиковых конструкций парусников; росписи памятных сувениров для солдат СВО; дог-карнавал «Собаки на полубаке» шоу «Трюки науки»; интерактивное шоу барабанов «Старбука».

Волжская набережная от Народного переулка до дома №23

13.00-22.00 – «Летняя танцплощадка «Танцуют все»: мастер-классы по народным и современным танцам, буги-вуги, брейк-дансу, сальсе и бочате, концертные выступления ведущих танцевальных коллективов города, конкурсы «Лимбо» и «Открытый танцпол», программа «Ретро-танцы» под живую музыку духового оркестра, детская программа «МалыШконцерт», игровая площадка и фотозоны.

Волжская набережная от дома №23 до Советского переулка

13.00-22.00 – «Летняя веранда»: программа для «молодежи» старшего поколения;

13.00-22.00 – программа Городского совета ветеранов.

Дворик Музея истории города Ярославля

13.00-22.00 – «Джазовый дворик»: концерт с участием ведущих ярославских джазовых музыкантов, выставка в формате open air «25 первых экспонатов музея», экскурсии по выставке, мастер-классы по изготовлению сувенира с символом Дня города «Войлочный мишка» и «Войлочное солнце».

Волжская набережная,5

13.00-22.00 – «Летний театр»: творческие работы, спектакли, этюдные зарисовки, инсценировки в исполнении лучших театральных коллективов.

Часовня Иконы Казанской Божьей Матери – Которосльная набережная

13.00-22.00 - «Музейная набережная. Герои улиц»: OPEN-AIR Ярославских вузов, квиз на тротуаре: 50 смешных вопросов про Ярославль, маркет #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ, молодежные площадки: граффити, мастер-классы, ярославские блогеры: молодежный гимн Ярославля, «Союзмультфильм» на берегу Которосли, рисунки на асфальте.

У памятника Ф.Волкову

17.00 - акция «Волкову, Волкову, Волкову всем мы обязаны!»

Праздничный салют: в 23:00 на нижнем ярусе Стрелки.

Более подробную программу можно узнать здесь.