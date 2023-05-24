Перекрытие дорог в День города Ярославля-2023: схема перекрытия, список улиц

В День города в Ярославле введут ограничения для транспорта.
Фото: Мэрия Ярославля
27 мая Ярославль отметит День города. С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.
Практически весь центр города 27 мая будет закрыт для проезда машин.
С 6 утра до 24:00 вводится временное ограничение движения транспорта на участках улиц Терешковой, Суркова, Флотской, Волкова, Советской, Кедрова, Почтовой, Кирова, Нахимсона, Андропова, Первомайской, Максимова, Трефолева, Свободы, Пушкина, Свердлова, Некрасова. Проезд будет закрыт по Волжской и Которосльной набережных, участкам Флотского и Волжского спусков, Пятницкого съезда, Советского, Народного Депутатского и Мукомольного переулков, а также Московского проспекта. Перекроют Советскую площадь, площадь Челюскинцев, Первомайский бульвар, проспект Октября.
Ограничения будут действовать до конца праздничных мероприятий.
Фото: Мэрия Ярославля
Кроме того, с 13:00 26 мая до окончания праздника здесь вводится ограничение остановки и стоянки транспорта.
- При возложении цветов к памятнику Ярославу Мудрому делегациями гостей на участках улиц Комсомольской, Большой Октябрьской, площади Богоявления 27 мая с 11:00 до 12:00 вводится временное ограничение движения общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.