Перекрытие дорог в День города Ярославля-2023: схема перекрытия, список улиц

В День города в Ярославле введут ограничения для транспорта. Фото: Мэрия Ярославля

27 мая Ярославль отметит День города. С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.

Практически весь центр города 27 мая будет закрыт для проезда машин.

С 6 утра до 24:00 вводится временное ограничение движения транспорта на участках улиц Терешковой, Суркова, Флотской, Волкова, Советской, Кедрова, Почтовой, Кирова, Нахимсона, Андропова, Первомайской, Максимова, Трефолева, Свободы, Пушкина, Свердлова, Некрасова. Проезд будет закрыт по Волжской и Которосльной набережных, участкам Флотского и Волжского спусков, Пятницкого съезда, Советского, Народного Депутатского и Мукомольного переулков, а также Московского проспекта. Перекроют Советскую площадь, площадь Челюскинцев, Первомайский бульвар, проспект Октября.

Ограничения будут действовать до конца праздничных мероприятий. Фото: Мэрия Ярославля

Кроме того, с 13:00 26 мая до окончания праздника здесь вводится ограничение остановки и стоянки транспорта.

- При возложении цветов к памятнику Ярославу Мудрому делегациями гостей на участках улиц Комсомольской, Большой Октябрьской, площади Богоявления 27 мая с 11:00 до 12:00 вводится временное ограничение движения общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.