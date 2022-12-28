Насильника и убийцу пятилетней Вероники Николаевой из Костромы подозревают в совращении ребенка

Преступление в отношении мальчика, считает следствие, было совершено в 2021-2022 годах.

СКР по Костромской области возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Ему вменяют совершение развратных действий в отношении малолетнего мальчика.

По данным «Комсомольской правды», подозреваемый – Денис Герасимов, который 1 июля был осужден за изнасилование и убийство 5-летней Вероники Николаевой. Герасимов и его подельник 24-летний Вадим Беляков получили пожизненные сроки.

Преступление в отношении мальчика, считает следствие, было совершено в 2021-2022 годах. Подозреваемый и жертва были знакомы.

- Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

В руки двух извращенцев 5-летняя Вероника попала 4 января этого года. Мама отпустила девочку ненадолго погулять у елки, сама вышла на улицу буквально через несколько минут, но дочери не нашла. На поиски ребенка вышли сотрудники правоохранительных органов и волонтеры, но было уже поздно. Девочку изнасиловали и убили. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли в комнате общежития. Владельцев комнаты задержали, а в июле вынесли им обвинительные приговоры.

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