Появились жуткие подробности убийства пятилетней девочки в Костроме в январе 2022 года

Девочку увели, когда она играл возле елки. Фото: УМВД России по Костромской области

В Костроме появились ужасающие подробности убийства 5-летней малышки Вероники Н. Двое мужчин 4 января 2022 года увели девочку с улицы Северная Правда во время того, как она играла возле елки. В это время мама девочки убиралась в здании кинотеатра. Семья была благополучной, отец - военнослужащий, мать - уборщица, никогда не попадали на учет в органы опеки. В тот день мама просто разрешила девочке на пару минут раньше выйти на улицу к елке. Тут то ее и схватили преступники.

Злоумышленников нашли спустя несколько часов, но, к сожалению, ребенок уже был мертв. Тело крохи лежало в одной из комнат городского общежития. Согласно информации неофициальных источников, девочку зверски изнасиловали: и физиологически, и всем, что попалось под руку.

Как стало известно журналисту "КП", ребенка сначала изнасиловали в комнате общежития, а затем нанесли множественные ножевые ранения. Затем тело спрятали в спортивную сумку, видимо, в надежде быстро избавиться от страшной улики.

Информация о том, что мужчины ранее судимы и имеют связь с грабежами и порнографией оказалась не слухами. Уголовное прошлое задержанных подтвердили в прокуратуре Костромской области:

- Один из подозреваемых ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов, решением суда после отбытия наказания за ним был установлен административный надзор. Другой судим за совершение кражи к лишению свободы, испытательный срок, установленный судом, не истек.

Сейчас против похитителей возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Им грозит пожизненное лишение свободы. Злоумышленники находятся под стражей. Расследование продолжается.