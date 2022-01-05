Тащили у всех на глазах и никто не обернулся: почему прохожие не спасли пятилетнюю девочку в Костроме от педофилов

Двое мужчин украли у всех на глазах 5-летнюю Веронику Н. Фото: Скриншот записи с камер видеонаблюдения

4 января в Костроме произошло леденящее душу преступление: двое ранее судимых мужчин за распространение порнографии и грабеж украли у всех на глазах 5-летнюю Веронику Н. Страшно представить, что пережила малышка - по официальным данным ее тело нашли в городском общежитие в спортивной сумке с множественными ножевыми ранениями. Кроме этого, ребенка изнасиловали.

Уголовники забрали девочку возле новогодней елки на улице Северная Правда. Поражает то, что преступление было совершено днем, около 16:00, у всех на виду. Но, увы, подозрительных типов, которые бежали с крохой на руках не заметил ни один прохожий. К слову, в это время было достаточно многолюдно.

На явно неблагополучных мужчин никто не обратил внимания и в общежитие на Волжской улице, где один из подозреваемых убийц Денис Г. снимал комнату. Там живут сотни людей: кто-то мог спускаться по лестнице, курить в подъезде или просто заметить на этаже незнакомого ребенка в большой розовой шапке с бывшими зеками. Но никто не забил тревогу, а ведь это могло спасти жизнь погибшей девочке.

- Публика там разношерстная живет. Много неблагополучных. Люди предпочитают не обращать внимания друг на друга, - рассказала жительница общежития "КП-Ярославль".

Паника началась только после убийства. Трагедия разбила сердце очень многим костромичам. Люди вышли на митинг к злосчастному общежитию и требовали правоохранительные органы отдать подозреваемых на самосуд.

Денису Г. и Вадиму Б, которые, возможно, надругались над 5-летней малышкой и лишили ее жизни грозят пожизненные сроки, такие прогнозы делают адвокаты.

Первый уже имеет судимость за насилие над несовершеннолетними и изготовление порнографии. Два раза в месяц он отмечался в полиции и был под наблюдением правоохранительных органов. Насколько эффективной была работа с педофилом, вышедшим на свободу мы можем видеть сами. Подозреваемый освободился только в марте 2020 года. На счету второго преступника условный срок за мошенничество, который вскоре станет реальным.