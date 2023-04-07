Треш-стримера из Ивановской области, истязавшего дочь в прямом эфире, арестовали на два месяца

Блогер из Ивановской области арестован на два месяца. ФОТО: СКР по Ивановской области

Треш-блогер из Кохмы Ивановской области Дмитрий Серов отправлен под арест на два месяца. Вчера, 6 апреля, стример прославился на всю страну тем, что во время прямого эфира издевался над собственной 9-летней дочерью.

- В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание в отношение несовершеннолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Выяснилось, что стрим, во время которого отец ударил и унизил ребенка, проводился еще в августе 2021 года, но в Сети его запись оказалась только сейчас. Дмитрий Серов на глазах у своих подписчиков ударил дочь по ноге. Не обращая внимания на крики и слезы девочки, "звезда Интернета" заставлял ребенка разговаривать с аудиторией, не давал девочке выйти из комнаты, орал матом. Следствием уже установлено, что во время прямого эфира Серов был пьян.

На допросе мужчина так и не смог пояснить, для чего ему понадобилось издеваться над беззащитной дочерью. На вопрос следователя, вывело ли его что-то из себя, стример ответил невнятно:

- Особо нет...Но что есть, то есть.

По уголовному делу продолжаются следственные действия. Вряд ли останется без внимания и признание Дмитрия Серова в педофилии, сделанное во время одного из стримов.

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