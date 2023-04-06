«Что есть, то есть»: признавшийся в педофилии треш-блогер рассказал, зачем избил дочь в прямом эфире

Блогера из Ивановской области допрашивают следователи. ФОТО: СКР по Ивановской области

Знаменитый теперь уже на всю страну, а не только в Ивановской области треш-блогер Дмитрий Серов сейчас находится в региональном следственном комитете. В отношении мужчины, избившего и унизившего свою 9-летнюю дочь во время стрима, возбуждено уголовное дело об истязании ребенка.

СКР по Ивановской области опубликовал фрагмент видео с допроса подозреваемого:

- Она разговаривала с подписчиками, отвечала.

- Вас что-то вывело из себя?

- Особо нет. Но… Что есть, то есть.

6 апреля по соцсетям разлетелось видео, на котором 33-летний отец на глазах у многочисленных зрителей бьет девочку и унижает ее. Чуть позже в сети появился другой ролик, на котором Дмитрий Серов называет себя педофилом и признается в сексуальных контактах с детьми. Эта информация проверяется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Треш-блогер в прямом эфире избил маленькую дочь и признался в педофилии

Признавшегося в педофилии стримера задержали за избиение девочки на камеру в Ивановской области (подробнее)