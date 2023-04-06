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Иваново6 апреля 2023 13:04

В отношении ивановского блогера, истязавшего дочь в прямом эфире, возбуждено уголовное дело

Также следователи проверяют информацию о надругательствах над другими детьми
Полина Вачнадзе
В отношении стримера из Ивановской области возбуждено дело об истязании. ФОТО: соцсети

В отношении стримера из Ивановской области возбуждено дело об истязании. ФОТО: соцсети

В отношении кохомского треш-стримера Дмитрия Серова возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего». Блогер во время стрима унижал и оскорблял собственную дочь, силой заставлял ребенка оставаться в кадре.

Не исключено, что таким образом он наказывал дочь за какую-то провинность. Из его уст звучат слова «Тебе мама дозволяет все. Так нельзя». Девочка плакала и кричала, что ей больно.

Во время другого включения, Дмитрий Серов признался в том, что является педофилом и не раз имел половые отношения с детьми.

- В настоящее время мужчина задержан и доставлен сотрудниками полиции в следственный отдел, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Пока с Дмитрием Серовым разбираются сотрудники правоохранительных органов, его страницы в соцсетях буквально разрываются от новых комментариев. В адрес блогера поступают угрозы после его признания в педофилии и совершенно неотцовском обращении с ребенком.

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Происшествия: КРИМИНАЛ