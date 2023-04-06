Треш-блогер в прямом эфире избил маленькую дочь и признался в педофилии

Видео-блогер из Кохмы Дмитрий Серов издевается над своей дочкой во время прямого эфира.

По ивановском пабликами сегодня, 6 апреля, разлетелся ролик, в котором видео-блогер из Кохмы Дмитрий Серов издевается над своей дочкой во время прямого эфира. Девочка пытается уйти, но мужчина силой удерживает ее на месте.

- Ты мне больно сделал. … Я пошла домой, - кричит и плачет ребенок.

- Нет, я тебе больно не делал. Вот сейчас прямой эфир идет. Тебе мама дозволяет все, так нельзя. Реви, - слышит девочка в ответ.

Сейчас с Серовым работают сотрудники правоохранительных органов. ФОТО: соцсети

В настоящее время Дмитрий Серов задержан, с ним работает полиция.

- Сотрудники ПДН и специалисты других полицейских служб проводят по данному факту проверку и комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего. В ближайшее время действиям указанного гражданина будет дана правовая оценка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

В одном из других своих роликов Дмитрий Серов признался в том, что он педофил и насиловал детей. Этой информацией заинтересовались в следственном комитете.

- В социальных сетях и мессенжерах были опубликованы видеозаписи, на которых местный житель совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетней, а также высказывается о совершении им преступлений в отношении детей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Следователи проверяют слова блогера о надругательствах над детьми. ФОТО: соцсети

Дмитрию Серову 33 года. На его YouTube-канале «Хочу ПожратьTV» 915 тысяч подписчиков. Он снимает там контент с другими треш-блогерами. Некоторые видео действительно выглядят пугающими. Сейчас проверка продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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