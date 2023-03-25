Мэр Ярославля рассказал и показал, как будет выглядеть Юбилейный парк после благоустройства

Так должен выглядеть Юбилейный парк после благоустройства. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле продолжат благоустраивать Юбилейный парк - в этом году пройдет заключительный этап работ. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал мэр города Артем Молчанов.

Устаревшее асфальтовое покрытие заменят на плиточное. Фото: Мэрия Ярославля

- Новый вид будет у входов. Они получат дополнительное освещение. Устаревшее асфальтовое покрытие заменим на плиточное. Появятся новые удобные тропинки. Планируется также реконструкция ограждения, установка иллюминации на территории городского пространства для комфортного, а главное, безопасного пребывания горожан в парке, - написал градоначальник.

В парке установят иллюминацию. Фото: Мэрия Ярославля

Подрядчик, который будет выполнять работы, уже определен. На объект он должен выйти в начале апреля. Срок завершения благоустройства - конец августа.

Юбилейный парк Ярославля начали приводить в порядок летом 2021 года и сдать к сентябрю того же года. Но сроки завершения объекта постоянно переносились на более поздний срок.

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