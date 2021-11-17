Юбилейный парк в Ярославле подрядчик собирается сдавать в декабре Фото: Мэрия Ярославля

Подрядчик, который занимается благоустройством Юбилейного парка в Ярославле, катастрофически затягивает сроки сдачи объекта. Сейчас представители компании утверждают, что сдадут парк в середине декабря. Однако депутаты муниципалитета, которые выехали с проверкой на место, высказали опасения относительно качества работ из-за заморозков.

В Юбилейном парке, который должны были полностью благоустроить к 15 сентября, до сих пор не установлены многие спортивные сооружения, не до конца уложена бордюрная плитка и проведено озеленение территории. Кроме того, нанесение резинового покрытия проводится при отрицательных температурах.