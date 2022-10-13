Павловскую рощу и Юбилейный парк в Ярославле благоустроят в 2023 году

В следующем году планируют завершить и благоустройство Юбилейного парка Фото: Мэрия Ярославля

Благоустройство Павловской рощи в Ярославле перенесли на 2023 год. Оно должно было начаться еще в этом году, однако, проект вызвал недовольство ярославцев. Местные жители сочли, что работы нанесут вред охраняемой природной территории, поэтому проект был скорректирован. Сейчас его проверяет Госэкспертиза, потом начнутся поиски подрядчика. Финансирование будет идти за счет губернаторского проекта «Решаем вместе».

Уже в следующем году планируют завершить и благоустройство Юбилейного парка. На качество работ, проведенных подрядчиком в парке, не раз поступали жалобы. Приводить в порядок эту зону отдыха ярославцев начали еще в 2021 году, но на завершающий этап так и не вышли. В 2023 году планируют заменить ограждение парка и доделать тротуары в нем.

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