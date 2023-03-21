Вытолкнул девушку и ушел под лед: подробности трагедии под Диево-Городищем Ярославской области

Поиски двух человек продолжаются. Кадры из оперативной съемки

Утром 21 марта продолжились поиски Романа Свиргунова и Георгия Киселева. Мужчины числятся пропавшими без вести – ранним утром 20 марта они и еще три человека провалились под лед Волги в районе Диево-Городища Некрасовского района Ярославской области.

В живых осталась только одна 22-летняя девушка Дмитрия Свиргунова. Валерия Дерман сейчас находится в больнице. По словам очевидцев несчастного случая, спастись ей помог один из парней: вытолкнул ее на твердый лед, а сам ушел под воду. Кто это был, на данный момент не известно.

Погибли двое: Дмитрий Свиргунов, основатель группы Cream Soda, и его друг, музыкант Аристарх Ухтомский.

Когда на место прибыли спасатели, 27-летний Аристарх Ухтомский был еще жив, но практически без сознания – слишком много времени он провел в ледяной воде. Мужчина сумел зацепиться за лед, но выбраться на него уже не хватило сил.

- Реанимировали пострадавшего около двух часов, два раза «заводили» сердце. В скорую помощь передали еще живого, но на руках у медиков он скончался, - говорит один из сотрудников МЧС.

Тело Дмитрия Свиргунова обнаружили в районе Ченцов днем 20 марта. Его друга и брата продолжают искать. Информация будет обновляться.