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НовостиПроисшествия21 марта 2023 7:05

Вытолкнул девушку и ушел под лед: подробности трагедии под Диево-Городищем Ярославской области

21 марта спасатели продолжили искать утонувших
Рада Шпилевая
Поиски двух человек продолжаются. Кадры из оперативной съемки

Поиски двух человек продолжаются. Кадры из оперативной съемки

Утром 21 марта продолжились поиски Романа Свиргунова и Георгия Киселева. Мужчины числятся пропавшими без вести – ранним утром 20 марта они и еще три человека провалились под лед Волги в районе Диево-Городища Некрасовского района Ярославской области.

В живых осталась только одна 22-летняя девушка Дмитрия Свиргунова. Валерия Дерман сейчас находится в больнице. По словам очевидцев несчастного случая, спастись ей помог один из парней: вытолкнул ее на твердый лед, а сам ушел под воду. Кто это был, на данный момент не известно.

Погибли двое: Дмитрий Свиргунов, основатель группы Cream Soda, и его друг, музыкант Аристарх Ухтомский.

Когда на место прибыли спасатели, 27-летний Аристарх Ухтомский был еще жив, но практически без сознания – слишком много времени он провел в ледяной воде. Мужчина сумел зацепиться за лед, но выбраться на него уже не хватило сил.

- Реанимировали пострадавшего около двух часов, два раза «заводили» сердце. В скорую помощь передали еще живого, но на руках у медиков он скончался, - говорит один из сотрудников МЧС.

Тело Дмитрия Свиргунова обнаружили в районе Ченцов днем 20 марта. Его друга и брата продолжают искать. Информация будет обновляться.