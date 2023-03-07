В Рыбинске возбудили уголовное дело из-за сноса исторического здания

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сноса исторического здания в Рыбинске. Фото: Администрация Рыбинска

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сноса исторического здания в Рыбинске.

Речь идет о Доме народного творчества, который является одним из последних сохранившихся образцов деревянного зодчества в городе. Снесли его вечером 23 февраля с нарушением градостроительных норм. Прокуратура региона и следователи сразу же начали проверочные мероприятия.

В ходе проверки было установлено, что здание было приобретено частным лицом у администрации Рыбинска в 2013 году. Объектом культурного наследия оно не являлось, о чем было известно и его новому собственнику, и органам местного самоуправления.

- Должностные лица администрации, обладая достоверными сведениями о наличии у здания признаков объекта культурного наследия, долгое время не принимали никаких мер к сохранению объекта. Ненадлежащее исполнение должностными лицами администрации своих обязанностей привело к утрате как самого здания, так и возможности получения им статуса выявленного объекта культурного наследия, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По итогам проверки региональный СКР возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и конкретные лица, причастные к совершению преступления, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, уточнили в прокуратуре, вместо инициирования вопроса о включении здания в соответствующий реестр, органом местного самоуправления созданы дополнительные административные барьеры владельцам недвижимости, путем включения в Правила землепользования и застройки городского округа город Рыбинск избыточных требований, содержащих коррупциогенные факторы.

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